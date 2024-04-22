Угребись от души: туристы со всей России открыли водный сезон на тульском фестивале «Скитулец»

Вашана, на которой ежегодно проводится фестиваль водного туризма «Скитулец», после половодья особенно прекрасна. Мелководная речушка бурлит на перекатах и резво изгибается то вправо, то влево. А еще нависшие деревья, завалы подстерегают на пути. Как бы странно ни звучало, но это отличное приключение для любителей преодолевать препятствия и просто находиться в огромной команде единомышленников.

Центральным фестивальным днем стала суббота, 20 апреля. В этот день на воду вышло порядка 400 экипажей со всей России. Им всем предстояло проплыть 28 км: от моста на старой трассе М-2 до моста после деревни Ботня Алексинского района.

Около половины участников — SUР'еры. И это уже неоспоримый факт: доски захватывают водный туризм. Остальные участники — байдарочники. Кто-то шёл по-спортивному — на время, другие — ради удовольствия.

Параллельно со сплавом проходил пеший полумарафон. Участникам предстояло пройти около 29 км по нежно-зеленому берегу реки. На дистанцию вышло порядка 90 участников и команд.

Алексей Меренков, 44 года, команда Wander Riders, город Москва:

— Я шел быстро, хотел поставить рекорд, но не случилось. Через 5 км после старта меня перевернуло, я потерял весло. Так бывает, ничего. Подумал и решил, что раз так вышло — буду помогать остальным участникам выбраться. Там место такое, что многие переворачивались. Но примерно через полчаса откуда-то всплыло мое весло — я смог продолжить маршрут и в своей категории занял первое место.

Сплав по весенней Вашане для Алексея стал первым. До этого несколько раз участвовал зимой в «Идиотульце».

— Река эта хороша в любое время года. Обязательно приедем еще. Это абсолютно наш формат. Я когда-то участвовал в Москворецком гребном марафоне, там просто нужно было плыть по ровной воде — скука смертная. А тут течение, сюрпризы — какие-то завалы, обносы. Немного экстрима — это круто!

Александр Кононов, город Химки, и Кирилл Михалёв, город Зеленоград, клуб «Полурыба», их третий участник экипажа — кукла Маша, она заняла свободное место в байдарке-трешке:

— Впечатления — супер! Тула и «Скитулец», спасибо! Мы вас любим! Я третий раз участвую, а Кирилл вот впервые и сразу до конца, — рассказывает Александр. — Хотя в этот раз и мне наконец-то удалось финишировать. В прошлом году меня байдарка подвела — начала сдуваться, и её приходилось всё время накачивать. А два года назад было холодно и снег, я «кильнулся» и оказался в воде, а был без гидрокостюма. Я думал, что умру от холода. После этого купил себе гидрокостюм. В этом году наконец-то удалось преодолеть весь маршрут! Фестиваль, организация — всё на высшем уровне! Все вещи доставляют, кормят, люди добрые окружают!

Елена Лысенкова и Андрей Башкин, город Москва:

— Классно было: вода быстрая, очень приятно несет, а еще бревна там всякие обходить... Несколько раз обносили, потому что видели, как впереди идущие участники переворачивались, — рассказала Елена. — А мы не хотели рисковать. Второй раз участвуем в фестивале, а по речкам уже лет семь ходим. Сначала по Карелии, потом уже стали в более серьезные походы ходить. Проплыли самую дикую часть Байкала от Северобайкальска до Ольхона, на это у нас ушло где-то 1,5 месяца. Но оно того стоило — места очень красивые! На «Скитулец» обязательно приедем еще. Мне нравится, что есть поддержка на маршруте, а также не страшно попасть в какую-нибудь сложную ситуацию: всегда есть возможность позвонить, если вдруг что-то случится, и попросить забрать. Но самое главное — это товарищеская атмосфера!

Завершилась суббота награждением победителей и концертом фолк-группы LaVerden, усиленной танцовщицами средневековых танцев. Они вовлекали скитульцев, ожидающих церемонии награждения в активное действо: в хороводе перед сценой кружились дамы в средневековых платьях вперемешку с участниками в мембранных куртках, парках и флисовых пончо.