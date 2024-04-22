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Угребись от души: туристы со всей России открыли водный сезон на тульском фестивале «Скитулец»

Угребись от души: туристы со всей России открыли водный сезон на тульском фестивале «Скитулец»

Фестиваль собрал порядка 400 любителей водного туризма.

Вашана, на которой ежегодно проводится фестиваль водного туризма «Скитулец», после половодья особенно прекрасна. Мелководная речушка бурлит на перекатах и резво изгибается то вправо, то влево. А еще нависшие деревья, завалы подстерегают на пути. Как бы странно ни звучало, но это отличное приключение для любителей преодолевать препятствия и просто находиться в огромной команде единомышленников.

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Центральным фестивальным днем стала суббота, 20 апреля. В этот день на воду вышло порядка 400 экипажей со всей России. Им всем предстояло проплыть 28 км: от моста на старой трассе М-2 до моста после деревни Ботня Алексинского района.

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Около половины участников — SUР'еры. И это уже неоспоримый факт: доски захватывают водный туризм. Остальные участники — байдарочники. Кто-то шёл по-спортивному — на время, другие — ради удовольствия.

Параллельно со сплавом проходил пеший полумарафон. Участникам предстояло пройти около 29 км по нежно-зеленому берегу реки. На дистанцию вышло порядка 90 участников и команд.

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Алексей Меренков, 44 года, команда Wander Riders, город Москва:

— Я шел быстро, хотел поставить рекорд, но не случилось. Через 5 км после старта меня перевернуло, я потерял весло. Так бывает, ничего. Подумал и решил, что раз так вышло — буду помогать остальным участникам выбраться. Там место такое, что многие переворачивались. Но примерно через полчаса откуда-то всплыло мое весло — я смог продолжить маршрут и в своей категории занял первое место.

Сплав по весенней Вашане для Алексея стал первым. До этого несколько раз участвовал зимой в «Идиотульце».

— Река эта хороша в любое время года. Обязательно приедем еще. Это абсолютно наш формат. Я когда-то участвовал в Москворецком гребном марафоне, там просто нужно было плыть по ровной воде — скука смертная. А тут течение, сюрпризы — какие-то завалы, обносы. Немного экстрима — это круто!

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Александр Кононов, город Химки, и Кирилл Михалёв, город Зеленоград, клуб «Полурыба», их третий участник экипажа — кукла Маша, она заняла свободное место в байдарке-трешке:

— Впечатления — супер! Тула и «Скитулец», спасибо! Мы вас любим! Я третий раз участвую, а Кирилл вот впервые и сразу до конца, — рассказывает Александр. — Хотя в этот раз и мне наконец-то удалось финишировать. В прошлом году меня байдарка подвела — начала сдуваться, и её приходилось всё время накачивать. А два года назад было холодно и снег, я «кильнулся» и оказался в воде, а был без гидрокостюма. Я думал, что умру от холода. После этого купил себе гидрокостюм. В этом году наконец-то удалось преодолеть весь маршрут! Фестиваль, организация — всё на высшем уровне! Все вещи доставляют, кормят, люди добрые окружают!

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Елена Лысенкова и Андрей Башкин, город Москва:

— Классно было: вода быстрая, очень приятно несет, а еще бревна там всякие обходить... Несколько раз обносили, потому что видели, как впереди идущие участники переворачивались, — рассказала Елена. — А мы не хотели рисковать. Второй раз участвуем в фестивале, а по речкам уже лет семь ходим. Сначала по Карелии, потом уже стали в более серьезные походы ходить. Проплыли самую дикую часть Байкала от Северобайкальска до Ольхона, на это у нас ушло где-то 1,5 месяца. Но оно того стоило — места очень красивые! На «Скитулец» обязательно приедем еще. Мне нравится, что есть поддержка на маршруте, а также не страшно попасть в какую-нибудь сложную ситуацию: всегда есть возможность позвонить, если вдруг что-то случится, и попросить забрать. Но самое главное — это товарищеская атмосфера!

Завершилась суббота награждением победителей и концертом фолк-группы LaVerden, усиленной танцовщицами средневековых танцев. Они вовлекали скитульцев, ожидающих церемонии награждения в активное действо: в хороводе перед сценой кружились дамы в средневековых платьях вперемешку с участниками в мембранных куртках, парках и флисовых пончо.

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