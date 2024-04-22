В Шатске школьники выпили неизвестную жидкость: один умер, другой в реанимации

Вчера, 21 апреля, в Шатске 14-летний и 12-летний школьники отравились неизвестной жидкостью. По информации Myslo, ребята нашли на улице бутылку и решили отведать её содержимое. В результате этого один из них скончался, второй находится в реанимации.

В областной прокуратуре нам заявили, что ход и расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», находится на контроле ведомства.

Также прокуратура даст оценку исполнению органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родителями своих обязанностей, примет комплекс мер реагирования.