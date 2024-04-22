СК возбудил дело по факту отравления подростков в Шатске

Следователи СКР по Тульской области возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, 21 апреля в дневное время двое подростков 12 и 14 лет употребили неустановленную жидкость. В результате один ребенок умер, второй — в больнице в тяжелом состоянии.

— В настоящее время следователями территориального следственного отдела проводится комплекс следственных действий, направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Myslo писал, что ЧП случилось в Шатске, по нашим источникам, ребята нашли бутылку с жидкостью на улице.