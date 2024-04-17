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Живодёр из Тулы метлой убил кота: дело рассмотрит мировой суд

Живодёр из Тулы метлой убил кота: дело рассмотрит мировой суд

Мужчине грозит до 3 лет колонии.

В Туле местный житель обвиняется в жестоком обращении с животными. 

По версии следствия, 24 июня 2023 года обвиняемый, находившийся на даче, заметил кота по кличке Котэ, который запрыгнул на обеденный стол и ел его еду. Взбесившись, мужчина метлой разбил ему голову и нанес еще не менее 5 ударов по туловищу. От полученных травм Котэ скончался.

Заседание по этому делу состоится 18 апреля. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, мы писали про эту историю нечеловеческой жестокости в июне прошлого года. Подробности тут

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