Живодёр из Тулы метлой убил кота: дело рассмотрит мировой суд

В Туле местный житель обвиняется в жестоком обращении с животными.

По версии следствия, 24 июня 2023 года обвиняемый, находившийся на даче, заметил кота по кличке Котэ, который запрыгнул на обеденный стол и ел его еду. Взбесившись, мужчина метлой разбил ему голову и нанес еще не менее 5 ударов по туловищу. От полученных травм Котэ скончался.

Заседание по этому делу состоится 18 апреля. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, мы писали про эту историю нечеловеческой жестокости в июне прошлого года. Подробности тут.