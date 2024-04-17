35% туляков сменили бы род деятельности

Если бы можно было заново выбрать профессию.

В опросе портала SuperJob приняли участие горожане с опытом работы. 50% туляков при наличии шанса выбрать профессию снова, остались бы верны своему роду деятельности. Другую специальность избрали бы 35% опрошенных.

Мужчины чаще женщин утверждают, что не стали бы менять профессию.

Остались бы в своей сфере 48% молодежи до 24 лет и каждый второй горожанин старше 45 лет, а вот среди опрошенных от 25 до 44 лет недовольных своим выбором профессиональной стези больше.

Верность профессии растет с увеличением уровня дохода: наибольшим

постоянством отличаются респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

