Двое москвичей попались на краже иномарки в Туле: дело направлено в суд

В Туле 30-летний и 32-летний жители Московской области обвиняются в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что 11 сентября 2023 года обвиняемые угнали автомобиль Kia Sorento, припаркованный возле одного из домов на проспекте Ленина. Злоумышленники перегнали иномарку в заранее подготовленный гараж на улице Мезенцева и вернулись туда 28 сентября, чтобы поменять номера.

После этого мужчины попытались уехать из Тулы, но были задержаны сотрудниками полиции. Автомобиль стоимостью 2,8 млн рублей был возвращен владельцу.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что мужчины не признают свою вину.