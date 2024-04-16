В Туле определили лучшего таксиста: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева и Анны Ворониной.

В этом году заявки на конкурс подали 35 тульских таксистов, прошедших тщательный отбор. Организаторы – региональный минтранс и Госавтоинспекция – проверяли информацию о водителях по базе. Приоритет отдавался тем, у кого последние два года не было штрафов за нарушение ПДД. Отбор прошли 16 таксистов из Тулы.

К участникам конкурса обратился министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:

Родион Дудник – Спасибо, что нашли время показать свои знания, умения, опыт. На первом этапе водители продемонстрировали знания улично-дорожной карты, истории города и такси. Знание истории нужно для того, чтобы водители хорошо ориентировались в музеях и туристических маршрутах. На базе парка «Патриот-Тула» пройдут соревнования на плавность, скорость и безопасность езды. Желаю всем удачи!

Пожелал удачи и глава тульской Госавтоинспекции Игорь Пекулов:

Игорь Пекулов – Перед тем, как приехать сюда, я посмотрел базу данных ГИБДД. Похвально, что за два года у некоторых из вас нет ни единого нарушения правил дорожного движения! Хочется поблагодарить вас за ответственное вождение!

Образцовых таксистов наградили грамотами. Их получили Руслан Тесаков, Дмитрий Стешин, Иван Погребняк, Светлана Антюхова и Александр Лямин. В качестве самого ответственного водителя отметили Олега Киндеева – он ездит без штрафов уже больше двух лет.

Главный приз соревнований – 30 тысяч рублей. Myslo поговорил с участниками конкурса и узнал, почему они решили бороться за звание лучшего таксиста.

Светлана Антюхова – Хочется проверить саму себя на ПДД, проехать трассу плавно и без ошибок. Я работаю в такси шесть лет. Мне всегда нравилось водить машину и общаться с людьми, поэтому и выбрала эту сферу. Самый большой плюс – график работы – я сама решаю, когда у меня выходные. Я всегда на позитиве и пассажиры мне попадаются веселые, с которыми можно посмеяться и пошутить. Предубеждений по поводу женщин за рулем практически не осталось, это радует. Женщины беспокоятся, спрашивают, не страшно ли мне мужчин возить? Не страшно. За последние годы движение в Туле стало сложнее, не все водители соблюдают правила. Поэтому нравится ездить ночью, когда дороги пустые.

Александр Лямин – Участвую в конкурсе на звание лучшего таксиста третий год подряд. В позапрошлом году я стал шестым, но тогда и участников было больше – 35 человек. Прихожу на этот конкурс, чтобы проверить, насколько хорошо я умею водить, а еще и посмотреть навыки товарищей. Я обожаю наш город, считаю, что Тула очень красивая. Когда еду по улицам – наслаждаюсь!

После инструктажа конкурсантам предстояло выполнить восемь упражнений: установка детского кресла, стандартная змейка (в том числе и задним ходом), параллельная парковка, несколько способов заезда в гараж. Все это предстояло сделать за пять минут и... со стаканом воды на крыше.

Первопроходцем стал победитель прошлого года – Руслан Тесаков. В конкурсе он не новичок, в его послужном списке есть всероссийские соревнования. Руслан поделился: несмотря на то, что давать старт было немного нервно, площадку он откатал без труда.

Руслан Тесаков – С каждым годом сильных участников в Туле становится все больше. В этом году я стал наставником для молодых таксистов, привел на конкурс десять человек. Во всероссийском конкурсе занял 9 место из 32. Конкуренция бешеная. Там нет стакана воды на крыше, но более сложные испытания на точность. Побывав на таком соревновании один раз, хочется вернуться. Желаю, чтобы все водители, которые приходят на конкурс, стали примером для своих коллег. Уже давно пора отходить от стереотипов, что водитель такси постоянно нарушает правила и ездит кое-как. Я, например, уже не помню, когда штрафы получал. Мой девиз: «Нет штрафов – есть лишние деньги». Экзамен на знание ПДД я сдал за 1,5 минуты!

По итогам состязания первое место занял Руслан Тесаков, второе –Александр Лямин, третье – Роман Субботин.





Руслану Тесакову предстоит во второй раз представить Тульскую область на всероссийских соревнованиях.