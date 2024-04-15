Туляк купил некачественные кроссовки: продавец возместит ему моральный вред 

В мае 2023 года потребитель купил в магазине «OBravo», расположенном на улице Металлургов, 62-а, кроссовки за 2350 рублей. Через пару недель у них отклеилась подошва.

Мужчина попросил оформить возврат, но в магазине ему отказали, тогда он направился в Роспотребнадзор, не забыв сделать экспертизу, которая выявила в обуви производственный дефект.

По решению суда владелец магазина заплатит потребителю 21 000 рублей: в эту сумму вошла компенсация морального вреда, сумма, уплаченная за кроссовки, неустойка за просрочку требований потребителя и штраф.