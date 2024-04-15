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После отравления клиента в Туле закрыли «Додо Пиццу»

После отравления клиента в Туле закрыли «Додо Пиццу»

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства провели санитарно-эпидемиологическое расследование в пиццерии «Додо Пицца» (улица Советская, 56-а). Поводом стало получение из больницы сообщения о регистрации инфекционного заболевания у посетителя пиццерии.

В ходе расследования установлены нарушения обязательных требований к условиям производства кулинарной продукции, санитарной обработке производственного инвентаря, ведению технологических документов.

В связи с выявленными нарушениями работу кафе временно приостановили. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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сегодня, в 15:57 0
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