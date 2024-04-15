Купальный сезон в Туле начнется 1 июня

В Туле в этом году купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Илья Беспалов.
Как и в прошлом году, пляжных зон будет девять:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд в п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд в с. Обидимо).
- пляж «Петровский» (водоем в п. Петровском);
- зона отдыха в п. Рассвет;
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд в д. Борщёвке);
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
- зона отдыха «Ильинка» (пруд в д. Крутое).