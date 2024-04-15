Купальный сезон в Туле начнется 1 июня

Фото Алексея Пирязева.

Как и в прошлом году, пляжных зон будет девять.

В Туле в этом году купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Илья Беспалов.

Как и в прошлом году, пляжных зон будет девять: