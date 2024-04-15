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Купальный сезон в Туле начнется 1 июня
Фото Алексея Пирязева.

Купальный сезон в Туле начнется 1 июня

Как и в прошлом году, пляжных зон будет девять.

В Туле в этом году купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа 2024 года. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Илья Беспалов. 

Как и в прошлом году, пляжных зон будет девять:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд в п. Хомяково);
  • пляж «Обидимо» (пруд в с. Обидимо).
  • пляж «Петровский» (водоем в п. Петровском);
  • зона отдыха в п. Рассвет;
  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд в д. Борщёвке);
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд в д. Крутое). 

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Фотограф:
сегодня, в 15:19 +1
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