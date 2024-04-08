В Тульской области два школьника обманули пенсионеров на 1,8 млн рублей

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Злоумышленники действовали по старой схеме: убеждали жертв, что их родственники попали в ДТП и требовали деньги.

За последние три дня в органы полиции обратились пенсионеры в возрасте от 71 года до 88 лет, проживающие в Донском и Богородицке. Они стали жертвой распространенной преступной схемы: мошенники сообщали жертвам, что их родственник попал в ДТП и требовали передать курьеру крупную сумму денег за «решение проблемы».

Восемь потерпевших отдали злоумышленникам 1,8 млн рублей. Полицейские задержали курьеров, приходивших за деньгами: ими оказались два 16-летних школьника. Они рассказали, что нашли объявление о «работе» в Интернете, а полученные деньги перевели «работодателям».

Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба». Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.