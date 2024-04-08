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В Центральном парке состоялся фестиваль северной ходьбы
Фото предоставлено организаторами.

В Центральном парке состоялся фестиваль северной ходьбы

В спортивном празднике приняли участие более 100 человек.

В минувшее воскресенье в Центральном парке Тулы состоялся фестиваль северной ходьбы «Шагаем к здоровью всей семьей». Он был посвящен Дню здоровья и прошел в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». 

В мероприятии приняли участие более 100 человек. Они приехали из Новомосковска, Узловой, Серпухова и Ростова-на-Дону. Самому молодому участнику — 7 лет, самому опытному — 85 лет.

В программе фестиваля была концертная программа, музыкальная разминка, а также массовый старт по северной ходьбе. Кульминацией праздника стала эстафета, в которой приняли участие 11 команд по 4 человека.

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