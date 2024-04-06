Скандального риелтора из Щекино лишат свободы на семь лет

Фото из архива Myslo.

Щекинским межрайонным судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении Елены Гапоновой. Судом установлено, что являлась агентом по продаже недвижимости, Гапонова в период с 19.01.2022 по 11.04.2023 заключала с гражданами договоры на приобретение квартир, получая от них деньги в качестве предоплаты. Однако взятые на себя обязательства по оказанию услуг в сфере недвижимости агент исполнять не намеревалась.

Гапонова похитила у 10 граждан денежные средства на общую сумму более 6 миллионов 300 тысяч рублей.

Елена Гапонова в совершении преступлений призналась полностью. Приговором суда она признана виновной в совершении преступлений, ей назначено окончательно наказание с применением ч.3,5 ст. 69 УК РФ в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказание в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно.

Судом также удовлетворены заявленные потерпевшими гражданские иски.

Мера пресечения в отношении осужденной до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения — в виде заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Myslo подробно писал о деятельности риелтора здесь.