  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Скандальный риелтор из Щекино обвиняется в хищении еще 6 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Скандальный риелтор из Щекино обвиняется в хищении еще 6 млн рублей

Скандальный риелтор из Щекино обвиняется в хищении еще 6 млн рублей

От действий женщины за два года пострадали 10 человек.

В Щекинском районном суде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении 34-летней Елены Гапоновой. Риелтору вменяют 10 эпизодов мошенничества.

По традиционной для себя схеме в период с 2021 по 2023 год Гапонова заключала с потерпевшими договоры на приобретение квартир. Получив предоплату, женщина исчезала. Таким образом, от действий Гапоновой на территории Щекинского района пострадали 10 человек. Ущерб составил 6 миллионов 300 тысяч рублей.

гапоноваааа.jpg

В настоящее время в судебном процессе допрошены потерпевшие, оглашено обвинительное заключение. Отметим, что Гапонова полностью признала вину. 

Напомним, ранее женщина получила 5 лет колонии за аналогичные мошенничества с квартирами в Туле. Ущерб, нанесенный потерпевшим, составил более 11 млн рублей.

Myslo подробно писал о деятельности риелтора здесь.



 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 10:49 0
Другие статьи по темам
Прочее
риелтормошенничествоГапоноваЩекиноуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ЦФО женщины больше интересуются китайскими товарами, а мужчины — валютой 
В ЦФО женщины больше интересуются китайскими товарами, а мужчины — валютой 
Клиенты Tele2 могут купить смартфон ко Дню всех влюбленных за полцены
Клиенты Tele2 могут купить смартфон ко Дню всех влюбленных за полцены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.