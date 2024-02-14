Скандальный риелтор из Щекино обвиняется в хищении еще 6 млн рублей

От действий женщины за два года пострадали 10 человек.

В Щекинском районном суде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении 34-летней Елены Гапоновой. Риелтору вменяют 10 эпизодов мошенничества.

По традиционной для себя схеме в период с 2021 по 2023 год Гапонова заключала с потерпевшими договоры на приобретение квартир. Получив предоплату, женщина исчезала. Таким образом, от действий Гапоновой на территории Щекинского района пострадали 10 человек. Ущерб составил 6 миллионов 300 тысяч рублей.

В настоящее время в судебном процессе допрошены потерпевшие, оглашено обвинительное заключение. Отметим, что Гапонова полностью признала вину.

Напомним, ранее женщина получила 5 лет колонии за аналогичные мошенничества с квартирами в Туле. Ущерб, нанесенный потерпевшим, составил более 11 млн рублей.

Myslo подробно писал о деятельности риелтора здесь.





