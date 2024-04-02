Скандальному риелтору из Щекино вынесли новый приговор и увеличили срок наказания

В Щекино вынесен приговор по еще одному уголовному делу в отношении местного риелтора. Она осуждена за хищение у потенциальных покупателей свыше 6 млн рублей.

В Щекино вынесен приговор 34-летней местной жительницы Елене Гапоновой. Он стал вторым по одной и той же статье ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество с причинением значительного ущерба в крупном и особо крупном размерах.

Женщина, являясь агентом по продаже недвижимости, с января 2022 года по май 2023 года заключила от имени ИП, в чьем агентстве работала, с 10 жителями региона договоры купли-продажи квартир в Советске и Щекино. Не намереваясь оказывать услуги по сопровождению сделки по приобретению объектов недвижимости, забрала в качестве залога у покупателей в общей сумме свыше 6 млн рублей, которые присвоила. Жертвам мошенничества было от 29 до 65 лет.

Вину в совершении инкриминируемого преступления женщина полностью признала. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, первый приговор Гапоновой был вынесен 13 ноября 2023 года в Центральном суде. Суд приговорил ее 5 годам колонии общего режима. Сегодня же вынесенное решение увеличило срок наказания еще на 2 года.

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