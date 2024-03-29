Тулячка сдала мужа полицейским: он предложил ей употребить мефедрон

Фото Алексея Пирязева

Алексинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотиков в значительном размере, а также склонении к потреблению.

Установлено, что житель Алексина забрал из тайника закладку мефедрона массой 0,64 г. Некоторое время он хранил наркотик в квартире. Однажды мужчина предложил употребить мефедрон своей супруге. Она не только отказалась, но и вызвала полицейских.

– Уголовное дело направлено в Алексинский межрайонный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.