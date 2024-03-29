  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Фотографии, личные вещи, трофейное оружие: тулякам расскажут о Сталинградской битве - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Фотографии, личные вещи, трофейное оружие: тулякам расскажут о Сталинградской битве
Фото предоставлены Тульским музейным объединением.

Фотографии, личные вещи, трофейное оружие: тулякам расскажут о Сталинградской битве

29 марта в Музее обороны Тулы открывается выставка «Маршируем в победном строю».

В основу проекта положены материалы об участниках Сталинградской битвы. Среди них — командующий Донским фронтом К. К. Рокоссовский, командующий Сталинградским фронтом А. И. Еременко, командующие 62-й и 64-й армиями В. И. Чуйков и М. С. Шумилов, командующие 57-й и 2-й гвардейской армиями Ф. И. Толбухин и Р. Я. Малиновский и другие.

В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, награды, парадное обмундирование, парадное и трофейное оружие, образцы трофейных немецких штандартов.

photo_2024-03-22_10-07-48 (3).jpg

В числе предметов: мундир одного из первых Маршалов Советского Союза Семена Михайловича Буденного. Именно в нем он был на Параде Победы 24 июня 1945 года на трибуне вместе с Иосифом Сталиным.

Бекеша, в которой Константин Константинович Рокоссовский участвовал в Сталинградской битве. А 24 июня 1945 года командовал Парадом Победы.

Мундир Ивана Дмитриевича Бурмакова, который в Сталинградской битве командовал 38-й мотострелковой бригада. В этом мундире он участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.

В отдельных разделах выставочной экспозиции освещается участие в параде представителей Русской Православной Церкви и сводного военного оркестра.

photo_2024-03-22_10-07-48 (4).jpg

В экспозиции представлена уникальная икона «Владимирской Божией Матери». Она принадлежала семье Стрельцовых. Вовремя бомбежки Сталинграда в 1942 году бабушка Мария Ивановна Стрельцова начала молиться, и осколок бомбы попал в икону, не задев женщину. Мария Ивановна завещала эту икону своим детям. А те в свою очередь передали её в дар музею «Сталинградской битвы».

photo_2024-03-22_10-07-48 (2).jpg

Выставка будет работать до 22 мая. 0+

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Событие
выставкаСталинградская битваэкспонаты
Люди
РокоссовскийЧуйковМалиновский
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка сдала мужа полицейским: он предложил ей употребить мефедрон
Тулячка сдала мужа полицейским: он предложил ей употребить мефедрон
В Ефремове за 201,7 млн отремонтируют здание школы
В Ефремове за 201,7 млн отремонтируют здание школы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.