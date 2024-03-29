Фотографии, личные вещи, трофейное оружие: тулякам расскажут о Сталинградской битве

Фото предоставлены Тульским музейным объединением.

В основу проекта положены материалы об участниках Сталинградской битвы. Среди них — командующий Донским фронтом К. К. Рокоссовский, командующий Сталинградским фронтом А. И. Еременко, командующие 62-й и 64-й армиями В. И. Чуйков и М. С. Шумилов, командующие 57-й и 2-й гвардейской армиями Ф. И. Толбухин и Р. Я. Малиновский и другие.

В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, награды, парадное обмундирование, парадное и трофейное оружие, образцы трофейных немецких штандартов.

В числе предметов: мундир одного из первых Маршалов Советского Союза Семена Михайловича Буденного. Именно в нем он был на Параде Победы 24 июня 1945 года на трибуне вместе с Иосифом Сталиным.

Бекеша, в которой Константин Константинович Рокоссовский участвовал в Сталинградской битве. А 24 июня 1945 года командовал Парадом Победы.

Мундир Ивана Дмитриевича Бурмакова, который в Сталинградской битве командовал 38-й мотострелковой бригада. В этом мундире он участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.

В отдельных разделах выставочной экспозиции освещается участие в параде представителей Русской Православной Церкви и сводного военного оркестра.

В экспозиции представлена уникальная икона «Владимирской Божией Матери». Она принадлежала семье Стрельцовых. Вовремя бомбежки Сталинграда в 1942 году бабушка Мария Ивановна Стрельцова начала молиться, и осколок бомбы попал в икону, не задев женщину. Мария Ивановна завещала эту икону своим детям. А те в свою очередь передали её в дар музею «Сталинградской битвы».

Выставка будет работать до 22 мая. 0+