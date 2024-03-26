Тульские силовики провели масштабные рейды по проверке мигрантов

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Проверке подверглись заведения общепита и места проживания уроженцев Средней Азии. Кроме того, проверялись водители такси.

Сотрудники правоохранительных органов провели серию мероприятий по проверке соблюдения законодательства в сфере миграции. В первую очередь, силовиков интересовали азиатские кафе и места проживания мигрантов по всей Туле. Проверки также затронули водителей такси.

По итогам рейдов было выявлено 18 нелегалов. В отношении них составили протоколы за различные нарушения миграционного и трудового законодательства.

Один иностранец был фиктивно поставлен на регистрационный учёт. Проводится проверка, хозяйке жилища может грозить уголовная ответственность по ст. 322.3 УК РФ.