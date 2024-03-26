В Тульской области введут новые меры поддержки работников культуры

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом стало известно на торжественном собрании, которое состоялось в Тульской областной филармонии.

В День работника культуры виновников торжества от имени губернатора Алексея Дюмина поздравил его первый заместитель Дмитрий Миляев. Он поблагодарил их за большой и очень нужный труд:

– Вы сохраняете и приумножаете великое культурное наследие Тульской области и всей нашей страны, способствуете укреплению национальных традиций и духовно-нравственных основ общества, формируете патриотическое сознание у нашей молодёжи, несете высокую просветительскую миссию.

По словам Дмитрия Вячеславовича, в последние годы была проделана большая работа, благодаря которой Тульская область стала крупным музейным центром наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Сегодня в регионе работают 122 музея, в ближайшее время откроются филиалы трех федеральных музеев.

При поддержке президента Владимира Путина построено фондохранилище Тульского музейного объединения с современным выставочным пространством. Оно станет центральной площадкой масштабного проекта «Музейное лето в Туле». Там будут выставлены мировые шедевры из Третьяковской галереи, Эрмитажа и других федеральных музеев.

– По решению Алексея Дюмина будут введены дополнительные меры поощрения работников культуры. Будут учреждены конкурсы на лучшую сельскую библиотеку, лучший сельский ДК, лучший самодеятельный творческий коллектив и премии для их победителей. Это поможет добиться новых творческих достижений и успехов в развитии наших культурных объектов, – сказал Дмитрий Миляев.

В каждой номинации будет определяться по три победителя, которые получат денежные призы от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Губернатор поручил региональному минкульту разработать правила проведения конкурсов, чтобы запустить их как можно скорее.

Первый заместитель главы региона вручил отличившимся работникам культуры региональные и ведомственные награды и поблагодарил всех, кто поддерживает, сохраняет и развивает культуру.