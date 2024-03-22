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Все каникулы в тульском детском развлекательном центре вход для детей участников СВО станет бесплатным
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Все каникулы в тульском детском развлекательном центре вход для детей участников СВО станет бесплатным

Необходимо предъявить документ, подтверждающий участие одного из членов семьи в специальной военной операции.

В период школьных каникул с 25 по 31 марта 2024 года «Мисти Парк» в ТРЦ «Макси» в Туле организует бесплатный вход в парк развлечений и приключений для детей из семей участников СВО.

Все развлекательные программы — мастер-классы, настольные игры, дискотека и другие — также будут бесплатными для этой категории маленьких гостей. Сопровождающие детей взрослые также могут посетить парк бесплатно.

«Этот год объявлен Годом семьи в России, и мы хотим поддержать и подарить яркие воспоминания детям и семьям военнослужащих — участников СВО. Пусть эти каникулы будут наполнены улыбками, смехом и весельем», — пояснил представитель «Мисти Парка».

Дополнительная информация о времени проведения мероприятий, скидках, льготах и режиме работы «Мисти Парка» на официальном сайте или по телефону: +7 (4872) 24-45-10.

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