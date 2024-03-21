  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Узловой подросток в наушниках попал под поезд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловой двое рабочих упали с автовышки: дело направлено в суд

В Узловой двое рабочих упали с автовышки: дело направлено в суд

Один из мужчин умер, а второй получил серьезные травмы.

В Узловой 36-летний житель Новомосковска обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 20 июля 2023 года обвиняемый не провел экспертизу безопасности автогидроподъемника и направил неисправный автомобиль на строительный объект. В результате этого при подъёме людей автовышкой на кровлю объекта оторвался кронштейн крепления подъемного механизма, и люлька с двумя кровельщиками упала с 13-метровой высоты.

Один из работников получил серьезные повреждения, а второй — скончался в больнице через 10 дней.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:13 0
Другие статьи по темам
Прочее
уголовное делоупали с вышкирабочиеУзловаяпрокуратура

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском онкоцентре хирурги-рентгенологи проводят операции новыми методами
В Тульском онкоцентре хирурги-рентгенологи проводят операции новыми методами
Меньше половины работодателей Тулы готовы трудоустроить пенсионеров
Меньше половины работодателей Тулы готовы трудоустроить пенсионеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.