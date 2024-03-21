В Узловой двое рабочих упали с автовышки: дело направлено в суд

Один из мужчин умер, а второй получил серьезные травмы.

В Узловой 36-летний житель Новомосковска обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 20 июля 2023 года обвиняемый не провел экспертизу безопасности автогидроподъемника и направил неисправный автомобиль на строительный объект. В результате этого при подъёме людей автовышкой на кровлю объекта оторвался кронштейн крепления подъемного механизма, и люлька с двумя кровельщиками упала с 13-метровой высоты.

Один из работников получил серьезные повреждения, а второй — скончался в больнице через 10 дней.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.