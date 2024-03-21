В Тульском онкоцентре хирурги-рентгенологи проводят операции новыми методами

Фото минздрава Тульской области.

Ранее такие операции проводились только в федеральных центрах.

В Тульском онкоцентре хирурги-рентгенологи выполняют новые операции. Так, 20 марта 69-летней пациентке с метастазами провели химиоэмболизацию печени. Суть метода заключается в закрытии просвета (эмболизации) артерии, питающей опухоль, материалом, в составе которого содержится противоопухолевый препарат.

Как сообщает региональный минздрав, ранее пациентка была прооперирована и неоднократно получала курсы системной радиотерапии, которые давали положительную динамику и стабилизацию злокачественного процесса. Но произошел рецидив, идет увеличение местастатических узлов. Обычную химиотерапию на данный момент женщина получать не может. Поэтому ей была выполнена селективная эмболизация образований.

— При помощи рентген-контроля в сосудах, которые питают образование, введен химиопрепарат. Он будет накапливаться в опухолевой ткани и высвобождаться в течение месяца, то есть пациентка получит химиотерапию локально. Операция выполняется под местной анестезией, так как болевых рецепторов внутри сосудов нет. Переносятся такие вмешательства лучше, чем системная химиотерапия. Через месяц будет проведена повторная операция химиоэмболизации. После чего врачи оценят результат лечения, — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Антон Неедро.

Отделение рентгенхирургических методов лечения функционирует в Тульском онкоцентре с января 2024 года. Сама суть рентгенхирургии заключается в лечении пациентов под различными методами лучевого контроля (КТ, рентген, ультразвук).

Рентгенэндоваскулярная хирургия — новое направление в медицине, предполагающее манипуляции с кровеносными сосудами человека путем воздействия на них изнутри. Этот вид операций отличается низкой вероятностью развития послеоперационных осложнений, результативностью в лечении сосудистых заболеваний, минимальной травматичностью и короткой реабилитацией. За 2,5 месяца уже проведено 29 эндоваскулярных вмешательств.

Ранее такие операции проводились только в федеральных центрах.