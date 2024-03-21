  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Меньше половины работодателей Тулы готовы трудоустроить пенсионеров - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Меньше половины работодателей Тулы готовы трудоустроить пенсионеров
Фото из архива Myslo.

Меньше половины работодателей Тулы готовы трудоустроить пенсионеров

Опрос проводил SuperJob с 19 февраля по 19 марта.

Пока только 42% предприятий и организаций принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 33% — на отдельные должности.

Чаще всего тулякам пенсионного возраста открыты вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков, сообщает сервис SuperJob.

Отмечается, что на протяжении последних нескольких лет доля возрастных соискателей увеличивается. Эта тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. «Старение» рабочих кадров — во многом следствие демографической ямы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
работодателитрудоустройствопенсионеры
Место
ТулаТульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой двое рабочих упали с автовышки: дело направлено в суд
В Узловой двое рабочих упали с автовышки: дело направлено в суд
В Туле предложили расширить перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться услугой «Социальное такси»
В Туле предложили расширить перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться услугой «Социальное такси»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.