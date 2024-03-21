Меньше половины работодателей Тулы готовы трудоустроить пенсионеров

Фото из архива Myslo.

Опрос проводил SuperJob с 19 февраля по 19 марта.

Пока только 42% предприятий и организаций принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 33% — на отдельные должности.

Чаще всего тулякам пенсионного возраста открыты вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков, сообщает сервис SuperJob.

Отмечается, что на протяжении последних нескольких лет доля возрастных соискателей увеличивается. Эта тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. «Старение» рабочих кадров — во многом следствие демографической ямы.