В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Лаванда»

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В кафе, расположенном на Хлебной площади, сотрудники ведомства обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, оборудованию, инвентарю.

Кроме этого, в помещении нарушалась поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции, не осуществлялся контроль за качеством и безопасностью продукции.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, работу кафе приостановили — до устранения нарушений.

Напомним, ранее мы писали, что в Туле по тем же причинам закрыли кафе «Хурма» и «Жар Базар».