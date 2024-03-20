  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Лаванда» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Лаванда»

В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Лаванда»

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В кафе, расположенном на Хлебной площади, сотрудники ведомства обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, оборудованию, инвентарю. 

Кроме этого, в помещении нарушалась поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции, не осуществлялся контроль за качеством и безопасностью продукции. 

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, работу кафе приостановили — до устранения нарушений.

Напомним, ранее мы писали, что в Туле по тем же причинам закрыли кафе «Хурма» и «Жар Базар».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:08 +1
Другие статьи по темам
Прочее
кафеантисанитарияУправление Роспотребнадзора по Тульской областизакрыли кафе
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Атлантический циклон принесет в Центральную Россию 11-градусное тепло и дожди
Атлантический циклон принесет в Центральную Россию 11-градусное тепло и дожди
Скотобойня в Донском сливала кровавые отходы в пруд: причиненный ущерб вырос до 7 млн рублей
Скотобойня в Донском сливала кровавые отходы в пруд: причиненный ущерб вырос до 7 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.