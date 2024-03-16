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В Туле на ул. Металлургов из-за антисанитарии закрыли узбекское кафе «Хурма»

В Туле на ул. Металлургов из-за антисанитарии закрыли узбекское кафе «Хурма»

Все сотрудники кафе были без медкнижек.

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку в кафе "Хурма" на ул. Металлургов, 55-а (ИП Ахмедова А.А.о). И нашел множество нарушений. Вот их полный список:

  • Помещения организации общественного питания, холодильное и технологическое оборудование не содержатся в чистоте, помещения кафе требуют проведения ремонта.
  • Не проводится влажная уборка и дезинфекция помещений, отсутствует уборочный инвентарь для производственных помещений и туалетов.
  • Организация не обеспечена дезинфицирующими средствами.
  • Не соблюдается режим санитарной обработки столовой и кухонной посуды, моечные ванны не содержатся в чистоте.
  • Не обеспечена поточность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды, все виды продукции обрабатываются в одном производственном цехе.
  • Отсутствует специальная маркировка разделочного инвентаря.
  • При хранении пищевых продуктов в холодильном оборудовании не соблюдаются правила товарного соседства.
  • Отсутствует прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях, где хранятся пищевые продукты.
  • Отсутствуют технологические карты на вырабатываемую кулинарную продукцию; на объекте не осуществляется производственный контроль, отсутствует программа производственного контроля, не предусмотрено проведение лабораторных исследований реализуемой продукции по показателям безопасности.
  • Ведение гигиенического журнала на объекте не предусмотрено.
  • У всех сотрудников отсутствуют личные медицинские книжки с отметкой о пройденном медицинском осмотре и профессиональной гигиенической подготовке.

Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности кафе с 13 марта до рассмотрения дела судом. Материалы дела поступили в Пролетарский суд и будут рассмотрены 18 марта.

справка

Ст. 6.6 КоАП РФ предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 5 до 10 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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