  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Атлантический циклон принесет в Центральную Россию 11-градусное тепло и дожди - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Атлантический циклон принесет в Центральную Россию 11-градусное тепло и дожди
Фото Алексея Пирязева.

Атлантический циклон принесет в Центральную Россию 11-градусное тепло и дожди

Температурный фон окажется на 4–6° выше средних многолетних показателей.

В предстоящую субботу управление погодой в Центральной России перейдет к теплому атмосферному фронту. Он принесет с собой дожди и сильный южный ветер. Температура начнет расти: ночью в первый выходной день будет −3…+2 °С, а днем до +5…+10 °С. 

— Воскресенье и понедельник регион проведет на теплой периферии атлантического циклона, так что вновь не избежать дождей, а термометры добавят к своим показаниям еще градус-другой: по ночам 0…+5 °С, а днем около +6…+11 °С, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В выходные температурный фон окажется на 4–6° выше средних многолетних показателей. Вместе с дождями активизируются процессы таяния снега.

      

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 12:15 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодавесна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле инвалид едва не лишился квартиры: его права защитила прокуратура
В Туле инвалид едва не лишился квартиры: его права защитила прокуратура
В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Лаванда»
В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе «Лаванда»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.