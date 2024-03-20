Атлантический циклон принесет в Центральную Россию 11-градусное тепло и дожди

Фото Алексея Пирязева.

В предстоящую субботу управление погодой в Центральной России перейдет к теплому атмосферному фронту. Он принесет с собой дожди и сильный южный ветер. Температура начнет расти: ночью в первый выходной день будет −3…+2 °С, а днем до +5…+10 °С.

— Воскресенье и понедельник регион проведет на теплой периферии атлантического циклона, так что вновь не избежать дождей, а термометры добавят к своим показаниям еще градус-другой: по ночам 0…+5 °С, а днем около +6…+11 °С, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В выходные температурный фон окажется на 4–6° выше средних многолетних показателей. Вместе с дождями активизируются процессы таяния снега.