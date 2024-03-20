Скотобойня в Донском сливала кровавые отходы в пруд: причиненный ущерб вырос до 7 млн рублей

Из-за опасных сбросов в начале лета 2023 года пруд, расположенный вблизи микрорайона Комсомольского в Донском, уничтожен, погибли бобры и рыба.

Тульская природоохранная прокуратура по поручению прокуратуры области с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора провела проверку исполнения законодательства о ветеринарии в ООО «Тульский Поставщик», работающий в мкр-н Шахтерском г. Донского.

Установлено, что в организации, осуществляющей переработку и консервирование мяса, блок-схема производства не отображала все этапы технологических операций, которые должны учитывать требования к входящим и исходящим параметрам продукта. В производственных помещениях, где проводилась разделка туш, их обвалка и жиловка, не были установлены средства для контроля и измерения температурного режима воздуха.

Емкости, предназначенные для сбора отходов из животных тканей, не закрывались крышками. Ножи, не используемые во время технологического процесса, хранились с нарушением установленных требований.

В связи с этим руководитель предприятия получил представление об устранении нарушений и на данный момент все они выполнены, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Также 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Тем не менее по постановлению природоохранной прокуратуры руководитель организации штрафован на 10 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ — нарушение изготовителем требований технических регламентов.

Ранее природоохранной прокуратурой было установлено, что ООО «Тульский поставщик» осуществлял сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности.

Ущерб, нанесенный почвам, был уточнен и составил 7 млн рублей (в августе 2023 года причиненный вред оценивался в 5 млн рублей).

Приокским межрегиональным Управлением Росприроднадзора в адрес организации направлено требование о добровольном возмещении вреда. Кроме этого, за причиненный ущерб по постановлению прокурора руководитель оштрафован еще на 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами).

Напомним, в начале июня 2023 года местные жители забили тревогу: пруд, расположенный вблизи микрорайона Комсомольского в Донском, оказался уничтожен. В водоеме погибли бобры и рыба.

От пруда исходит сильный тошнотворный запах, распространяющийся на большое расстояние. Тогда на обращение отреагировали представители «Экологической защиты». В ходе обследования территории они обнаружили траншею, которая тянется от выпуска трубы с территории скотобойни. Участок, где стоки из траншеи попадали в ручей, был сильно заболочен. Это стало поводом для экологов предположить, что жидкие отходы сливаются сюда длительное время, не исключено, что с самого открытия предприятия в 2018 году.

Директор мясокомбината в Донском Александр Ершов в июле заявил же, что причиной кровавых стоков стала авария, но ее устранили в тот же день. Она случилась 30 мая, когда на территории предприятия проводились земляные работы для замены старой дренажной системы, по которой отводились грунтовые воды. В ходе работ был поврежден резервуар с промышленными стоками. Ершов заверил, что после аварии стоки больше не сливались в пруд, а попадали в систему сепарации предприятия, а затем — в канализацию на основании договора на сброс сточных вод.