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В Туле суд закрыл кафе «Жар Базар» за антисанитарию
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В Туле суд закрыл кафе «Жар Базар» за антисанитарию

Заведение не будет работать месяц.

В Туле Советский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении ИП Шишкина А. А. Установлено, что 13 марта сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку в кафе «Жар Базар», расположенном на ул. Мосина, 6.

Специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

Постановлением судьи ИП Шишкин А. А. признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 30 суток.

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