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Прокуратура подала иск в суд на администрацию Новомосковска из-за заброшенных домов
Фото пресс-службы облпрокуратуры.

Прокуратура подала иск в суд на администрацию Новомосковска из-за заброшенных домов

Расселенные здания медленно разрушаются, а также притягивают к себе неизвестных лиц.

Прокуратура Новомосковска проверила, как администрация муниципального округа соблюдает законодательство о безопасности зданий и сооружений.

Установлено, что многоквартирные дома № 31, 33, 23, 21, 37, 19, 27, 15 по улице Мира признали аварийными и подлежащими сносу. Органы местного самоуправления переселили жильцов, но никто не принял мер по ограничению доступа посторонних людей к зданиям. Это привело к тому, что неизвестные разбили в заброшенных домах окна, выбили двери. Кроме того, в фасадах образовались трещины и дыры. 

— Текущее состояние зданий создает угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. По результатам проверки прокуратура города внесла главе администрации представление, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

Исполнительный орган не принял мер по исправлению ситуации. Тогда местная прокуратура обратилась в суд с иском к администрации муниципалитета с требованием ограничить несанкционированный доступ в здания до начала сноса. В данный момент он находится на рассмотрении.

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