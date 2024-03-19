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Появилось видео падения глыбы льда на женщину в Щекино

Появилось видео падения глыбы льда на женщину в Щекино

Пострадала 38-летняя местная жительница.

Прокуратура Щекино проверяет управляющую компанию ООО «Старатель». В частности, как организация соблюдает жилищное законодательство, регламентирующее очистку кровель крыш многоквартирных домов от снега и наледи.

Поводом проверки послужило происшествие, случившееся 16 марта на ул. Ленина. Так, с крыши трехэтажного дома сошел снег. Пострадала 38-летняя женщина: она сломала ногу. 

— В январе этого года за ненадлежащую уборку снега с кровли домов и придомовой территории должностное лицо указанной управляющей компании по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено и расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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