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В Туле водитель перекрыл движение, чтобы высадить своего ребенка

В Туле водитель перекрыл движение, чтобы высадить своего ребенка

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику запись, сделанную напротив дома № 8 по ул. Революции. По словам автора видео, подобные ситуации происходят там регулярно. 

«Снято по адресу ул. Революции, в районе дома 8. Там водители постоянно перекрывают проезжую часть, чтобы высадить своих детей. Им лень искать парковочный карман и считают допустимым создавать препятствия для движения других транспортных средств.

Из-за таких водителей создается пробка на регулируемом перекрестке с ул. Ленина. Кроме того, на замечания реагируют крайне агрессивно. На просьбу побыстрее закончить с высадкой пассажира и продолжить движение этот водитель начал сыпать ругательствами, угрозами и нецензурными жестами.

Прошу сделать официальное обращение к ГИБДД, чтобы они обратили внимание на массовое нарушение ПДД в будние дни на данном участке с 8.00 до 8.30. Также предлагаю сделать официальное обращение директору Центра образования № 23 с целью профилактической работы с родителями учеников о недопустимости нарушения ПДД их родителями», — написал автор кадров.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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Автор:
сегодня, в 13:55 +3
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