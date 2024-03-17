Тульской Тёще к Масленице вручили блины

Фото Тульского экзотариума.

Серпентина Юрьевна встречает гостей с угощением.

Сотрудники Тульского экзотариума подготовили огромного динозавра, которого в народе прозвали «тёщей», к Масленице. Серпентине Юрьевне вручили блины.

Вот так заботливо Тёща встречает гостей старой экспозиции с угощением.