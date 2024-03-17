Тульской Тёще к Масленице вручили блины

Сотрудники Тульского экзотариума подготовили огромного динозавра, которого в народе прозвали «тёщей», к Масленице. Серпентине Юрьевне вручили блины.
Вот так заботливо Тёща встречает гостей старой экспозиции с угощением.
Серпентина Юрьевна встречает гостей с угощением.
Сотрудники Тульского экзотариума подготовили огромного динозавра, которого в народе прозвали «тёщей», к Масленице. Серпентине Юрьевне вручили блины.
Вот так заботливо Тёща встречает гостей старой экспозиции с угощением.
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