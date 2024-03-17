  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульской Тёще к Масленице вручили блины - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульской Тёще к Масленице вручили блины
Фото Тульского экзотариума.

Тульской Тёще к Масленице вручили блины

Серпентина Юрьевна встречает гостей с угощением.

Сотрудники Тульского экзотариума подготовили огромного динозавра, которого в народе прозвали «тёщей», к Масленице. Серпентине Юрьевне вручили блины.

IMG_20240317_102452.jpg

Вот так заботливо Тёща встречает гостей старой экспозиции с угощением.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:46 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
памятник тещеМасленица
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водитель перекрыл движение, чтобы высадить своего ребенка
В Туле водитель перекрыл движение, чтобы высадить своего ребенка
В Тульской области продолжается голосование по проекту «Выбираем всей семьей!»
В Тульской области продолжается голосование по проекту «Выбираем всей семьей!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.