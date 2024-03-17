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Волейбольная команда «Тулица» проголосовала на выборах

Волейбольная команда «Тулица» проголосовала на выборах

Кроме того, спортсменки встретились с юными баскетболистками.

Сегодня, 17 марта – завершающий день голосования за главу государства. Волейболистки из команды «Тулица» проголосовали на избирательном участке «Герои спорта» в ЦО № 8. 

– Мы сегодня здесь почти полным составом. Две девочки у нас – гражданки Беларуси, – рассказала волейболистка Екатерина Тимошкова. – Уверена, что проголосовать должен каждый житель нашей страны. Мы приехали выбрать свое будущее.

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После голосования девушки из «Тулицы» встретились с баскетболистками из ЦО №8. После автограф-сессии, профессиональные спортсменки сфотографировались с начинающими. Девушек из «Тулицы» провожали спортивными кричалками.

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Напомним, выборы Президента РФ проходят 15, 16 и 17 марта.

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