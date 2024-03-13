Синоптики: настоящая весна придет после 20 марта

Фото Алексея Пирязева.

Настоящую весну можно ждать только после 20 марта. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

— Климатическая весна по новым нормам приходит в средних широтах 20–21 марта. Именно в это время происходит перелом, когда среднесуточные температуры уже станут положительными. Это значит, что плюсовые значения будут наблюдаться не только днем, но и ночью, — рассказала синоптик.

В начале этой недели погоду будет определять скандинавский антициклон — днем ожидается +1…+3, к середине недели до +6, по ночам — до -11. К концу недели температура днем повысится почти до +10 градусов.

Снег начнет быстро таять, в Центральной России возрастет вероятность паводков.

— Зимой в регионах выпало на треть больше снега, чем обычно, и он отличается высокой плотностью. Это увеличивает риск затопления для населенных пунктов в Калужской, Тульской и других областях. Высокий уровень воды ожидается на реках Северо-Запада, но особенно следует опасаться разливов в бассейне Волги, в верховьях Дона и на реке Северная Двина, — говорит синоптик.

Зима окончательно отступит в начале апреля. Однако погода будет довольно переменчивой, с частыми изменениями температуры и колебаниями атмосферного давления на протяжении всего месяца.