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«Тонировка «в ночь» и наглость»: водителю выписали штраф

«Тонировка «в ночь» и наглость»: водителю выписали штраф

Еще одному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с представителями Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД провели административное расследование по нашей публикации «Тонировка „в ночь“ и наглость: на ул. Демонстрации встретили торопыгу». Водителя установили и привлекли к ответственности.

«На ул. Демонстрации города Тулы водитель автомобиля Lada Priora не выполнил требование ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения. В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ. Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Автор:
сегодня, в 11:45 +1
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