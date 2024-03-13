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Более 34 тысяч вакансий: в Тульской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Более 34 тысяч вакансий: в Тульской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

Это возможность не только быстро найти работу, но и получить информацию о последних тенденциях и корпоративной культуре крупнейших предприятий региона.

12 апреля в Тульской области пройдет первый региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Работодатели региона представят порядка 34 тыс. вакансий, в том числе более 2 тысяч — на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Ярмарка объединит все районы области. Встречи соискателей и работодателей пройдут на главных площадках Тулы, Суворова, Щекино, Новомосковска, Алексина, Узловой, Ефремова и в кадровых центрах муниципальных образований.

Ярмарка вакансий — это возможность не только быстро найти работу, но и получить информацию о последних тенденциях и корпоративной культуре крупнейших предприятий региона. Туляки смогут определить для себя вакансии, которые соответствуют их навыкам, и понять, какие профессиональные качества им необходимо развивать. Можно будет пройти сразу несколько собеседований на одной площадке, а также проконсультироваться у кадровых экспертов о том, как подготовиться к собеседованию, бесплатно пройти обучение и открыть собственное дело.

— Тульская область обладает богатым кадровым потенциалом, поскольку предприятия региона активно наращивают темпы производства. Наша основная задача — привлечь и сохранить на рабочих местах квалифицированных специалистов. Для этого региональные компании расширяют меры поддержки: это стипендии для молодежи, жилищные программы и льготная ипотека, санаторно-курортное лечение, помощь при переселении в регион и другое, — отметил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

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