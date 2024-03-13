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Новомосковец пырнул ножом в грудь знакомого во время новогоднего застолья: расследование завершено

Новомосковец пырнул ножом в грудь знакомого во время новогоднего застолья: расследование завершено

Мужчина полностью признал свою вину.

В Новомосковске завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Конфликт случился вечером, 1 января. Во время застолья пьяный мужчина накинулся с ножом на своего знакомого. Он ударил его несколько раз в грудь, а затем убежал с места происшествия. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшего доставили в больницу. 10 января, несмотря на своевременно оказанную помощь, он скончался.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение.

– Свою вину в инкриминируемом деянии он признал в полном объеме. В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемой к совершенному преступлению, – прокомментировали в СУ СКР по Тульской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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