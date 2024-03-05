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В Туле на проспекте Ленина инспектор ДПС потушил горящую легковушку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на проспекте Ленина инспектор ДПС потушил горящую легковушку

В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

Однажды вечером на проспекте Ленина в Туле во время несения службы заместитель отдельного батальона ДПС капитан полиции Рашид Байрамов увидел горящую легковушку. Он бросился тушить пламя огнетушителем, который достал из служебного автомобиля.

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— Дополнительно ему пришлось применить огнетушитель из ближайшего здания. Благодаря оперативному реагированию и грамотным действиям полицейского возгорание было ликвидировано. Затем на место происшествия был вызван пожарный расчет, который предпринял меры для предотвращения нового воспламенения, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В Госавтоинспекции напомнили, что личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.

Вы можете обращаться по телефонам:

  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

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