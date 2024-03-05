В Туле на проспекте Ленина инспектор ДПС потушил горящую легковушку

Фото УГИБДД по Тульской области.

Однажды вечером на проспекте Ленина в Туле во время несения службы заместитель отдельного батальона ДПС капитан полиции Рашид Байрамов увидел горящую легковушку. Он бросился тушить пламя огнетушителем, который достал из служебного автомобиля.

— Дополнительно ему пришлось применить огнетушитель из ближайшего здания. Благодаря оперативному реагированию и грамотным действиям полицейского возгорание было ликвидировано. Затем на место происшествия был вызван пожарный расчет, который предпринял меры для предотвращения нового воспламенения, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В Госавтоинспекции напомнили, что личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.

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