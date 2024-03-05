В Туле обнаружен пешеходный переход «в никуда»

В теплое время года проход по «зебре» у дома № 137 по ул. Ф. Энгельса доступен, но сейчас он оказался заблокирован обледеневшими грязными сугробами.

Черные отвалы снега, бездумно сваливаемые в течение всей зимы работниками дорожных служб с проезжей части и тротуара, создали преграду для пешеходов. На это обратил внимание читатель Myslo. Он прислал в бот редакции в Телеграме фото пешеходного перехода «в никуда» на ул. Ф. Энгельса.

«Чтобы перейти дорогу, надо пройти 80 м по проезжей части или трамвайным путям», — уточнил мужчина.

Мужчина рассчитывает, что после публикации городские службы озаботятся не только безопасностью тех, кто переходит дорогу по правилам дорожного движения.