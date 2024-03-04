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В Тульской области пожарный в одиночку потушил горящую баню снегом

В Тульской области пожарный в одиночку потушил горящую баню снегом

ЧП произошло 3 марта.

Вечером на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в деревне Кудашево Кимовского района. Там открытым пламенем горела баня.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. А кроме этого, начальник Кимовского пожарно-спасательного гарнизона позвонил спасателю Александру Култыгину, который проживает в деревне Кудашево.

Мужчина отправился к горящей бане и в одиночку смог потушить пламя: закидывал огонь снегом с помощью лопаты. А вскоре после этого на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые и окончательно потушили пожар.

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