В Пролетарском районе Тулы загорелся дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В ночь на 29 февраля произошел пожар в частном доме на ул. Яблочкова.

На место происшествия были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Прибывшие огнеборцы обнаружили очаг возгорания спустя несколько минут.

— К тушению пожара привлекалось девять специалистов и три единицы техники МЧС России. Звеном газодымозащитной службы через входную дверь с применением спасательных устройств спасено два человека, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Тульской области.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электрощитке. В результате возгорания на потолке оплавилась плитка и закоптилась балка перекрытия.