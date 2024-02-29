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В Пролетарском районе Тулы загорелся дом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Пролетарском районе Тулы загорелся дом

Пострадавших нет.

В ночь на 29 февраля произошел пожар в частном доме на ул. Яблочкова. 

На место происшествия были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Прибывшие огнеборцы обнаружили очаг возгорания спустя несколько минут. 

— К тушению пожара привлекалось девять специалистов и три единицы техники МЧС России. Звеном газодымозащитной службы через входную дверь с применением спасательных устройств спасено два человека, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Тульской области.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание в электрощитке. В результате возгорания на потолке оплавилась плитка и закоптилась балка перекрытия.

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