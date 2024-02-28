В Тульской области годовая инфляция снизилась до 7,44%

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Годовая инфляция в Тульской области в январе составила 7,44%. В декабре прошлого года она была на уровне 7,57%. В Центральном федеральном округе динамика аналогичная, а вот в целом по России годовая инфляция почти не изменилась.

По данным экспертов, рост цен в Тульской области замедлился из-за расширения предложения продовольственных товаров и услуг, а также за счет выхода из расчета проведенной в январе минувшего года индексации взносов на капитальный ремонт.