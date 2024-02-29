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Четвертый матч 1/8 плей-офф Кубка Петрова: тульский АКМ снова переиграл «Торос»
Фото пресс-службы АКМ.

Четвертый матч 1/8 плей-офф Кубка Петрова: тульский АКМ снова переиграл «Торос»

Счет в серии стал 3:1. Всё может решиться в Туле 2 марта.

Четвертый матч 1/8 плей-офф Кубка Петрова прошел в Нефтекамске. Первый период начался с удаления АКМ, но тулякам удалось выстоять. Дальше была примерно равная игра, не так много бросков. Туляки вновь оказались в меньшинстве, но и в этот раз команда Сергея Решетникова нейтрализовала большинство соперника. Команды обменялись опасными моментами, однако счет остался прежним — 0:0 после 20 минут игры.

Во втором периоде игра стала поострее, и тем не менее забитых шайб мы так и не увидели.

Всё решилось в концовке матча. После удаления у «Тороса» гол забил Игорь Мясищев. Сравнять хозяевам не удалось.

В итоге АКМ минимально переиграл соперника. Общий счет в серии становится 3:1 в пользу туляков. Всё может решиться 2 марта в Туле. Матч начнется в 17.00.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые приехали. Их было слышно. Ребята сегодня молодцы, ложились под шайбы, терпели. Хорошо сыграли в меньшинстве. Всех с победой!

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