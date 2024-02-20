Туляк отправлял подросткам интимные фото: теперь ему светит серьезный срок

В Туле 36-летний местный житель обвиняется в изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, незаконном изготовлении порнографических материалов и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

По информации Myslo, мужчина скидывал фотографии обнаженных моделей незнакомым людям, в том числе и двум подросткам. Несовершеннолетние сообщили о полученном контенте родителям, а те отправились в правоохранительные органы.

Очередное заседание по этому делу состоится завтра, 21 февраля.