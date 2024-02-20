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Туляк отправлял подросткам интимные фото: теперь ему светит серьезный срок

Туляк отправлял подросткам интимные фото: теперь ему светит серьезный срок

Уголовное дело рассматривается в суде.

В Туле 36-летний местный житель обвиняется в изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, незаконном изготовлении порнографических материалов и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

По информации Myslo, мужчина скидывал фотографии обнаженных моделей незнакомым людям, в том числе и двум подросткам. Несовершеннолетние сообщили о полученном контенте родителям, а те отправились в правоохранительные органы. 

Очередное заседание по этому делу состоится завтра, 21 февраля. 

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