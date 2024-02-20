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Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды отличившимся тулякам
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды отличившимся тулякам

Торжественная церемония прошла 20 февраля в Доме Дворянского собрания.

К награждаемым обратился губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что в условиях специальной военной операции перед нашими Вооружёнными силами и другими силовыми структурами стоят масштабные, сложные задачи. И каждый вносит в их решение свой посильный вклад.

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«В этом зале собрались сильные, неравнодушные люди, для которых верность военной присяге и гражданскому долгу — главные жизненные приоритеты. Военнослужащие мужественно, решительно отстаивают интересы Отечества, защищают мирных граждан. Продолжают благородное дело своих дедов и прадедов, разгромивших фашизм. Наши земляки в рядах добровольческих формирований в составе Вооруженных сил продолжают вписывать новые героические страницы в ратную историю России, — подчеркнул Алексей Дюмин.

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Он отметил, что с начала СВО неравнодушные жители Тульской области собирают средства на оборудование, необходимое военнослужащим для эффективного выполнения боевых задач. Делают окопные свечи и маскировочные сети. Пополняют банк донорской крови. Каждый стремится соответствовать героям, которые сражаются на передовой.

«От вашей самоотверженности и добросовестного труда зависит настоящее и будущее нашей страны. Низкий поклон семьям наших защитников. Отцам, матерям и жёнам, которые днями и ночами переживают за родных. Спасибо каждому, кто на своём месте делает всё, чтобы поддержать военных. Вы все — опора Тульской области. Опора всей нашей огромной, великой державы, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор вручил государственные и региональные награды.

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