Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды отличившимся тулякам

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

К награждаемым обратился губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что в условиях специальной военной операции перед нашими Вооружёнными силами и другими силовыми структурами стоят масштабные, сложные задачи. И каждый вносит в их решение свой посильный вклад.

«В этом зале собрались сильные, неравнодушные люди, для которых верность военной присяге и гражданскому долгу — главные жизненные приоритеты. Военнослужащие мужественно, решительно отстаивают интересы Отечества, защищают мирных граждан. Продолжают благородное дело своих дедов и прадедов, разгромивших фашизм. Наши земляки в рядах добровольческих формирований в составе Вооруженных сил продолжают вписывать новые героические страницы в ратную историю России, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Он отметил, что с начала СВО неравнодушные жители Тульской области собирают средства на оборудование, необходимое военнослужащим для эффективного выполнения боевых задач. Делают окопные свечи и маскировочные сети. Пополняют банк донорской крови. Каждый стремится соответствовать героям, которые сражаются на передовой.

«От вашей самоотверженности и добросовестного труда зависит настоящее и будущее нашей страны. Низкий поклон семьям наших защитников. Отцам, матерям и жёнам, которые днями и ночами переживают за родных. Спасибо каждому, кто на своём месте делает всё, чтобы поддержать военных. Вы все — опора Тульской области. Опора всей нашей огромной, великой державы, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор вручил государственные и региональные награды.