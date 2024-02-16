Названа предварительная причина пожара в автомобиле на газовой заправке в Туле

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ранее Myslo сообщал, что на газовой автозаправке на ул. Рязанской в Туле загорелась легковушка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, информация о происшествии поступила им в 10.33.

Водитель после заправки автомобиля газом совершал попытку завести двигатель машины, но произошел хлопок, из-под капота повалил дым, и вспыхнуло пламя.

Прибывшие на место огнеборцы сбили пламя, открыли багажник и перекрыли вентиль газового баллона. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить большую беду.

На пожаре никто не пострадал, удалось удержать огонь и не дать распространиться на хранилища газа.

В результате происшествия в легковом автомобиле сгорел моторный отсек.

Предварительная причина пожара — неисправность технического оборудования транспортного средства.