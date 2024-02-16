  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Названа предварительная причина пожара в автомобиле на газовой заправке в Туле - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле на заправке загорелся автомобиль
Фото: соцсети

В Туле на заправке загорелся автомобиль

На месте работают сотрудники МЧС.

Сегодня, 16 февраля, на заправке, расположенной на улице Рязанской, загорелся легковой автомобиль.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Причина пожара устанавливается. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:15 +1
Другие статьи по темам
Прочее
пожарТулапроисшествиязагорелась машина
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Родители сообщили о массовом отравлении детей в тульском детсаду
Родители сообщили о массовом отравлении детей в тульском детсаду
На автодороге Тула — Новомосковск опрокинулся большегруз
На автодороге Тула — Новомосковск опрокинулся большегруз
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.