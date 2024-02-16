В Туле на заправке загорелся автомобиль

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На месте работают сотрудники МЧС.

Сегодня, 16 февраля, на заправке, расположенной на улице Рязанской, загорелся легковой автомобиль.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Причина пожара устанавливается.