Кадр из видео.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 16 февраля на 14 км автодороги Тула — Новомосковск в районе деревни Сергиевское опрокинулся большегруз. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП обошлось без пострадавших.