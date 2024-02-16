Утром 16 февраля на 14 км автодороги Тула — Новомосковск в районе деревни Сергиевское опрокинулся большегруз. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Утром 16 февраля на 14 км автодороги Тула — Новомосковск в районе деревни Сергиевское опрокинулся большегруз. Видео происшествия опубликовано в соцсетях.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП обошлось без пострадавших.
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