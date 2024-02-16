Исчезнувший. Туляк пропал без вести в центре города – его ищут уже полтора года

37-летний Сергей Серый пропал 11 августа 2022 года. Мужчина вышел из дома на проспекте Ленина, засветился на паре камер видеонаблюдения, после чего бесследно исчез. Обращение в правоохранительные органы и поисковые отряды, к сожалению, не дало никакого результата. Несмотря на колоссальные усилия следователей и волонтеров, дело Сергея Серого так и не сдвинулось с мертвой точки.

Странные угрозы и последний разговор

71-летняя Надежда Серая вместе с сыном переехала в Тулу из Новосибирска в 2016 году после смерти мужа. Старшая дочь женщины давно обосновалась тут, поэтому решение переехать и воссоединиться всей семьей было логичным и правильным. Надежда Алексеевна купила квартиру на проспекте Ленина, а Сергей — в микрорайоне Левобережном.

— В начале августа Сережа был в отпуске, поэтому мы проводили все время в загородном доме дочери, — вспоминает Надежда Серая. — Надя по работе укатила в Сочи, поэтому мы присматривали за живностью и занимались садом с огородом. 10 числа Сереже понадобилось уехать в Тулу по делам, и он решил пару дней переночевать в моей квартире, чтобы не мотаться к себе на Восточный обвод.

Мужчина постоянно находился на контакте с мамой — созванивался, обменивался сообщениями и фотографиями котиков, в которых души не чаял. В диалоге он не выказывал ни единого намёка на то, что его что-то тревожит или угнетает. От этого еще более странным Надежде Алексеевне показался звонок сына, разбудивший её в 4 утра.

— Серёжа сбивчиво начал рассказывать про какие-то угрозы. Мол, ему в Телеграме пишут с неизвестного номера гадости и тут же удаляют сообщения. Честно, я спросонья посчитала, что он позволил себе выпить и теперь просто дурачится. Отчитала его, сказала, чтобы не страдал ерундой и ложился спать, — говорит Надежда Серая.





В 9 утра женщина перезвонила сыну, чтобы уточнить, кто и за что ему угрожал. Мужчина заверил её, что беспокоиться не о чем: наверное, какие-то мошенники хотели его запугать и «развести» на деньги.

— А в 13.44 Серёжа опять позвонил с той же историей про угрозы, — продолжает Надежда Алексеевна. — Якобы ему пишут страшные вещи и добавляют: «Это тебе за нее». А за кого — непонятно, ведь он пару лет как в разводе и с бывшей нормально разошелся. Голос у него очень тревожный был. Мне бы бросить все да поехать к нему, а я, наоборот, перебила его и сказала, чтобы он приезжал на дачу. Сейчас корю себя за это. Серёжа повесил трубку — это был наш последний разговор.

Голос во сне и проблемы с камерами

Остаток дня пенсионерка провела в хлопотах по хозяйству. Уже перед отходом ко сну женщина проверила телефон — пропущенных звонков от сына не было. В соцсетях сообщения от Сергея также отсутствовали. Ей показалось это странным, но она посчитала, что сын просто обиделся на неё, и решила оставить выяснение отношений до утра:

— Во сне мне послышался детский голос Серёжи. Он умолял: «Мама, мамочка, спаси меня!» Я поняла, что случилось что-то ужасное.

Подскочила с кровати, на часах было 6.38. Судорожно набрала его номер, но абонент уже был недоступен. Мигом собралась и отправилась в Тулу. Вбежала по ступенькам в квартиру, открыла двери, но внутри никого не было. В машинке валялись вещи Сережи, а в зале работал вентилятор. Значит, он не собирался уходить из дома надолго, и с ним что-то случилось.

Не зная, как поступить, Надежда Алексеевна съездила в квартиру Сергея, все это время продолжая безрезультатно вызванивать сына. И только не обнаружив его и в Левобережном, женщина набрала номер телефона дочери и рассказала об исчезновении брата.

— Надя тут же позвонила в полицию, оставила заявление об исчезновении, — восстанавливает в памяти события того дня женщина. — Я вернулась в квартиру и с помощью старшего по дому стала мониторить камеры видеонаблюдения. Вот в 15.56 Сережа неторопливо вышел из калитки, посмотрел за угол, как будто опасался чего-то, и направился в сторону «Цветочного бульвара».

Позже правоохранители смогут восстановить примерный маршрут мужчины: от аптеки в соседнем доме до магазина на улице Первомайской. Надежда рассуждает, что если бы правоохранители посмотрели записи камер сразу же после заявления об исчезновении Сергея, информации было бы больше.

— В органах сказали, что приступить к каким-то техническим действиям могут только через 10 дней, — утверждает Надежда Алексеевна. — Наверное, у них какие-то правила есть, которым они следуют. Однако, было упущено столько времени, и с большей части камер записи уже были стерты. А где-то, оказывается, и вовсе висят муляжи. Так что вроде бы город увешан средствами видеонаблюдения, а толку от них…

Отсутствие подозреваемых и останки в лесополосе

Спустя какое-то время по факту исчезновения Сергея Серого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Данная статья даёт правоохранителям максимальные полномочия для поиска: контроль над электронной почтой, телефонными звонками, отслеживание местоположения телефона пропавшего.

— Следователи расспрашивали нас о возможных подозреваемых, причастных к исчезновению Серёжи, но откуда они возьмутся, если он был добрейший человек? — говорит Надежда Алексеевна. — Последние 8 месяцев трудился хозработником в детском садике рядом с домом — где там врагов нажить? Устроился туда, потому что в пандемию прогорел его бизнес, так-то он правовед по образованию.

Следователи досконально изучили жизнь Сергея, но так и не смогли найти кого-то, подходящего на роль возможного подозреваемого. Устав ждать результатов расследования, Надежда Алексеевна разместила в интернете объявление о вознаграждении в полмиллиона рублей за информацию о сыне, а потом и вовсе обратилась к тарологам и гадалкам.

— Хотя я и верующий человек, но когда опускаются руки, уже не знаешь, во что верить, — продолжает женщина. — Гадалки, получив деньги за сеанс, говорили, что он скоро придет.

Одна сказала, что он точно жив и вернется через неделю. А кто-то писал, что видит его мертвым — в сосновом бору, а рядом озеро.

А что касается объявления, то там только мошенники звонили: мол, поймали Сережку на Украине с автоматом, переводите деньги и вернем сына. Бред полнейший: его в армию-то не взяли из-за здоровья, какие ему автоматы?!

А прошлым летом Надежде Алексеевне позвонили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Сказали, что нашли костные останки, подходящие под приметы Сергея, в лесополосе в паре десятков километров от Тулы.

— Рост под 182 сантиметра, верхняя челюсть из металлокерамики — он как раз в 2022 году занимался зубами, — поясняет Надежда Серая. — Смущало только, что на трупе не было никакой одежды, а рядом валялся айфон, а не андроид. Следователи вроде бы смогли из останков выделить ДНК — не совпало. У меня, с одной стороны, как камень упал с души, а с другой — все равно сомнения грызут. Не бывает же таких совпадений. Теперь думаю, что зря я не поехала смотреть на тело, — сразу бы поняла, мой это ребёнок или нет.

Несмотря на заглохшее расследование, Надежда Серая не теряет надежды увидеть сына живым. Женщина строит различные предположения о судьбе Сергея и каждый день мониторит его соцсети, в которых он не появлялся с 11 августа 2022 года:

— В глубине души теплится вера в то, что он живой, — завершает Надежда Алексеевна. — Например, его же могли в рабство забрать — опоили и увезли куда-нибудь в горы. Поэтому, собственно, и придаю этой истории максимальную огласку. Может, найдутся какие-то свидетели, которые запомнили его. Слышала, что люди сбегают для того, чтобы начать новую жизнь, но это не тот случай.

Серёжа вышел из квартиры в спортивных штанах, майке и сумке через плечо — с таким «багажом» в новую жизнь не сбегают.

В пресс-службе областного Следственного комитета Myslo сообщили, что расследование обстоятельств исчезновения Сергея Серого продолжается. Уголовное дело находится на контроле руководителя СК.

— По этому случаю было проведено огромное количество поисковых мероприятий, — говорит наш близкий к расследованию источник. — Прошерстили весь город, обследовали все подвалы, чердаки, свалки, задворки, ближайшие к городу лесные массивы и лесопосадки… Силовики уверены, что он наркоман: может быть, поднял какую-то закладку в лесу, да там и остался. Откуда эта версия? На камерах наблюдения кажется, что Сергей совершает какие-то не поддающиеся логике передвижения...

По нашей информации, Сергей Серый действительно иногда позволял себе запрещенные вещества. Но от этого история его исчезновения не становится менее загадочной.

Что делать, если пропал ваш близкий человек?

Обратиться в полицию с заявлением о пропаже. При себе желательно иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, а также документы пропавшего человека и его фото.

Подробно описать сотрудникам, во что был одет пропавший, кто его видел в последний раз, куда и по какому маршруту он собирался отправиться.

Обзвонить знакомых и друзей пропавшего.

Подключить к поискам как можно больше людей, обратившись к волонтёрам.

Добавим, что на территории Тульской области с 1993 года действует структурное подразделение УМВД — Бюро регистрации несчастных случаев. По сути, Бюро — это банк данных и справочная служба в одном лице, так как БРНС тесно взаимодействует со «Службой скорой помощи», больницами, моргами.

Контактные телефоны: 32-31-62 и 32-31-63 (с понедельника по пятницу с 7.00 до 18.00).