  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Силовики нагрянули в мясную компанию «Астра» в Ефремовском районе - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Силовики нагрянули в мясную компанию «Астра» в Ефремовском районе

Силовики нагрянули в мясную компанию «Астра» в Ефремовском районе

УФСБ, полиция при силовой поддержке ОМОН Росгвардии искали на мясокомбинате незаконных мигрантов. И нашли.

УМВД по Тульской области распространило официальное сообщение о проведении профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами в РФ.

— Мероприятия проходили на складе организации по переработке и реализации мясной продукции, расположенной в Ефремовском районе.

По итогам проведенного мероприятия к административной ответственности привлечено 13 иностранных граждан. На них составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Решается вопрос о привлечении руководства организации к установленной законом ответственности.

photo_2024-02-09_12-40-03.png

По информации Myslo, речь идет о мясной компании «Астра», резиденте территории опережающего развития «Ефремов». Завод по переработке мясной продукции открылся в Ефремовском районе в 2019 году.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:31 +1
Другие статьи по темам
Событие
мясная компаниярейдсиловикимигранты
Место
Тульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бывшего ректора ТулГУ Михаила Грязева похоронят 10 февраля
Бывшего ректора ТулГУ Михаила Грязева похоронят 10 февраля
«Автобусы ждут по 20 минут!»: туляк пожаловался на организацию движения на конечной у облроддома
«Автобусы ждут по 20 минут!»: туляк пожаловался на организацию движения на конечной у облроддома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.