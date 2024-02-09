Силовики нагрянули в мясную компанию «Астра» в Ефремовском районе

УФСБ, полиция при силовой поддержке ОМОН Росгвардии искали на мясокомбинате незаконных мигрантов. И нашли.

УМВД по Тульской области распространило официальное сообщение о проведении профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами в РФ.

— Мероприятия проходили на складе организации по переработке и реализации мясной продукции, расположенной в Ефремовском районе.

По итогам проведенного мероприятия к административной ответственности привлечено 13 иностранных граждан. На них составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Решается вопрос о привлечении руководства организации к установленной законом ответственности.

По информации Myslo, речь идет о мясной компании «Астра», резиденте территории опережающего развития «Ефремов». Завод по переработке мясной продукции открылся в Ефремовском районе в 2019 году.